В Тукумсе зрителя не пустили на концерт без QR-кода, тогда он заявил о взрывчатке

Представители издательства MicRec рассказали, что 16 октября в Доме культуры Тукумса проходил очередной концерт певца Иво Фомина и его группы в рамках поддержки альбома Cilvēks, но он был прерван незадолго до финальной песни. К концертному залу приехали сотрудники Госполиции, которые попросили остановить мероприятие и срочно покинуть помещение.

Полиция Тукумса указала, что 16 октября они получили сведения, что в здании Дома культуры размещена взрывчатка.

"Полиция Тукумса сразу отреагировала на предпреждение и в целях безопасности эвакуировала посетителей мероприятия, а также обыскала помещения Дома культуры. Взрывчатое вещество не было обнаружено", - сообщает полиция.

По делу начат уголовный процесс. Личность виновника установлена, ведутся процессуальные действия. Возможно, причина звонка была в том, что человека не пустили на мероприятие из-за отсутствующего Covid-сертификата.

В свою очередь, Фомин отметил, что мы живем во времена больших испытаний, когда каждый из нас вынужден делать свой собственный выбор.

"Ради общих целей, а также для себя, мы вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Артисты больше всего пострадали от ограничений на собрания, и кажется, что с новыми ограничениями пострадают еще больше. Концерт в Доме культуры Тукумса мог состояться, и между артистами и публикой царила настоящая гармония и взаимное доверие", - сказал он.