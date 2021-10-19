Фото, видео ⟩ Латвийская строительная компания реконструировала аэропорт Паланги

В начале сентября аэропорт Паланги был закрыт на 45-дневную реконструкцию, основные строительные работы по которой выполняет латвийская строительная компания A.C.B.

В рамках реконструкции в кратчайшие сроки реконструированы взлетно-посадочная полоса, маневровая полоса и стоянки самолетов, а также восстановлены инженерная и светотехническая системы, сообщили представители компании.

ФОТО: Пресс-фото

В настоящее время завершена одна из самых значительных работ по реконструкции аэропорта Паланги – реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной почти 2,3 км и шириной 45 метров. Заменена также большая часть верхнего асфальтового покрытия, что означает, что всего заасфальтировано около 470 тысяч квадратных метров. Специалисты A.C.B., чтобы открыть аэропорт для пассажиров на этой неделе, провели тестирование выполненных работ в соответствии с требованиями безопасности полетов.

Руководитель компании A.C.B. Армандс Свикис пояснил, что работы по асфальтированию взлетно-посадочной полосы были одними из самых важных во всем процессе реконструкции аэропорта, которые требовали значительной трудоемкости и точного планирования. "Операцию такого масштаба необходимо тщательно спланировать заранее, поскольку ее технические требования чрезвычайно строги, а сам процесс требует не только знаний, но и организованной командной работы, которая должна быть завершена в строгие сроки без промедления".

Глава компании сообщил, что всего в работах по реконструкции приняли участие около 300 специалистов-строителей из Латвии, Литвы и Украины, в том числе из других компаний группы A.C.B. - SIA 8CBR и UAB Transporto infrastruktūros statyba.

ФОТО: Пресс-фото

По словам руководителя Департамента эксплуатации и инфраструктуры аэропортов Литвы Дайнюса Чюплиса, обновленный аэропорт окажет положительное влияние не только на пассажиров, но и на весь регион Западной Литвы. "Асфальтирование взлетно-посадочной полосы – важный момент в реконструкции воздушных ворот Паланги, поскольку это основная часть инфраструктуры аэропорта, которая ранее находилась в критическом состоянии. После замены покрытия взлетно-посадочная полоса будет адаптирована для качественного, безопасного и быстрого управления полетами, которая будет обслуживать большое количество посетителей каждый день". ,

Все полеты с 21 октября будут выполняться в штатном режиме, а остальные работы по реконструкции будут выполняться до 1 декабря 2021 года. Эти процессы будут происходить в существующем аэропорту параллельно с его повседневной работой и не будут мешать обычным полетным процедурам.

По словам главы аэропортов Литвы Мариуса Гелжиниса, обновление инфраструктуры обеспечит успешное развитие полетов у морских ворот.