"Если ты не вакцинирован, сиди дома, пока не будешь вакцинирован!": Кариньш объясняет цель новых ограничений

"Чтобы мы чувствовали себя в большей безопасности, необходимо вакцинировать 90% пожилых людей старше 65 лет, а общий охват населения должен составить 75%", - сказал Кариньш.

Премьер-министр отметил, что теперь все должны быть вовлечены в процесс вакцинации, чтобы улучшить общую ситуацию.

Премьер-министр сказал что для выхода из кризиса вирус должен перестать политизироваться - в тех странах, где проводится обширная вакцинация, ограничений нет.

Кариньш также поддержал бы введение более суровых штрафов за нарушение ограничений, а также штрафы сотрудников медицинских учреждений за нарушение правил.

Кариньш отметил, что через четыре недели планируется вернуться к "зеленому" режиму мер безопасности.

"Цель довольно проста - если ты не вакцинирован, то сиди дома, пока не будешь вакцинирован!" - сказал он.

По словам премьера, правительство разработало план, требующий обязательной вакцинации определенных групп населения, после того, как очереди людей за прививкой стремительно уменьшились. В то время предложение правительства звучало как глас вопиющего в пустыне - в Сейме оно встретило огромное сопротивление, потому что уровень заболеваемости был низким, хотя все понимали, что этот показатель обманчив.

"Мы пытались ввести обязательную вакцинацию [для определенных групп населения], но это не удалось, теперь мы делаем это снова, на этот раз успешно, потому что мы объявили чрезвычайное положение. (..) Мы теперь снова передаем в Сейм тот же закон, и на этот раз я надеюсь, что парламент его примет в срочном порядке, закон нам необходим", - сказал глава правительства.

Он добавил, что осенью сопротивление политиков более строгим требованиям и ограничениям начало "таять", так как изменились обстоятельства - население теперь вынуждено сидеть дома, чтобы спасти больницы.

Как сообщалось, правительство решило объявить в стране режим чрезвычайной ситуации с 11 октября на три месяца, одновременно введя ограничения, направленные на увеличение охвата вакцинацией против Covid-19. Особое внимание уделяется удаленной работе и обязанности тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, вакцинироваться против Covid-19.