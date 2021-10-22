Елизавета II эту ночь провела в больнице

"Следуя медицинским советам в течение следующих нескольких дней, чтобы отдохнуть, королева прибыла в больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных обследований, вернулась в Виндзорский замок сегодня рано утром (в четверг) и все еще чувствует себя хорошо", - говорится в заявлении.

Британское новостное агентство Press Association" передает, что о госпитализации королевы в среду не сообщалось из-за ожидаемого кратковременного пребывания там и для защиты конфиденциальности.

95-летняя королева переночевала в больнице "из практических соображений", - добавляет PA.

Букингемский дворец объявил о госпитализации королевы после того, как об этом написал таблоид The ​​Sun. Было указано, что королева решила переночевать в частной больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона, потому что было слишком поздно для 42-километрового путешествия обратно в Виндзорский замок.

Этот эксклюзивный госпиталь известен тем, что лечит членов королевской семьи. Королева получала медицинскую помощь там и раньше, в том числе в 2013 году из-за гастроэнтерита, когда она тоже оставалась там на одну ночь.

В 2003 году хирурги этой больницы удалили небольшие образования на лице королевы и прооперировали ей колено, а в 1982 году ей там удалили зуб мудрости.