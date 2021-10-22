ВИДЕО ⟩ "Динамо" в первом матче без Зубова потерпело поражение в Череповце

Матч проходил в МАУ "Ледовый Дворец" и завершился поражением латвийской команды со счётом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а на 4-й минуте второго периода Йоонас Няттинен открыл счёт. Автором второго гола "Северстали" стал Даниил Вовченко, который отличился за пять минут до финальной сирены.

Сегодняшний матч стал первым для "Динамо" без главного тренера Сергея Зубова, который покинул свой пост накануне. Российский специалист принял решение не продолжать работу с рижской командой из-за семейных обстоятельств. Исполняющим обязанности главного тренера в данный момент является Валерий Кулибаба.

Рижское "Динамо" в данный момент с 20 очками в 21 матче занимает 10-е место в Западной конференции. "Северсталь" с 22 очками в 20 матчах поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице.