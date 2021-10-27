Ср, 27.10.2021
Не ведется никаких разговоров о том, что в Даугавпилсе может быть построен полевой госпиталь
Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса
6

Кариньш: У Латвии нет выбора, кроме как отменить локдаун для привитых после 15 ноября

Пустые улицы Огре во время комендантского часа ФОТО: Edijs Pālens/LETA

У Латвии нет иного выбора, кроме как отменить локдаун для вакцинированных людей после 15 ноября, как планировалось ранее, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на Латвийском радио.

По словам премьера, государство не может позволить себе продолжать такие жесткие ограничения в течение длительного времени ни с эмоциональной, ни с социальной или финансовой точки зрения.

Кариньш также подчеркнул, что ранее принятые в отношении школ решения - например, о возобновлении дневной формы обучения для учащихся 1-3-х классов с 1 ноября - останутся в силе.

6

В то же время премьер признал, что после 15 ноября никуда не исчезнут проблемы перегрузки больниц, но важно переломить кривую заболеваемости.

Он также считает, что ограничения не могут быть ответственностью только правительства - сейчас каждый должен подумать, как сократить контакты. "Если мы сейчас будем соблюдать локдаун, то сможем вернуться в "зеленый режим", - сказал премьер.


НАВЕРХ
Back