Кариньш: У Латвии нет выбора, кроме как отменить локдаун для привитых после 15 ноября

По словам премьера, государство не может позволить себе продолжать такие жесткие ограничения в течение длительного времени ни с эмоциональной, ни с социальной или финансовой точки зрения.

Кариньш также подчеркнул, что ранее принятые в отношении школ решения - например, о возобновлении дневной формы обучения для учащихся 1-3-х классов с 1 ноября - останутся в силе.

В то же время премьер признал, что после 15 ноября никуда не исчезнут проблемы перегрузки больниц, но важно переломить кривую заболеваемости.