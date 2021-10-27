В Литве пенсионерка шарфом задушила своего мужа

Во время заседания суда обвиняемая свою вину не отрицала. Женщина подтвердила, что ее муж был болен на протяжении примерно семи лет. В течение последнего месяца он почти не ходил и все время проводил в кровати.

На суде она пояснила, что обернула вокруг шеи супруга шарф, задушив его таким образом.

По словам женщины, у нее были сложности с опекой, однако она не могла сказать, что сильно устала, так как получала необходимую помощь. Женщина не смогла объяснить, почему она убила своего мужа.

Судейская коллегия, оценив показания обвиняемой и свидетелей, протоколы осмотра места происшествия и данные заключения экспертиз, а также другие проверенные доказательства, однозначно констатировала, что 1 сентября 2020 года женщина задушила своего мужа.

Она сама признала, что после случившегося позвонила дочери. За убийство члена семьи в Литве можно приговорить к лишению свободы на срок от 8 до 20 лет или на пожизненное заключение.

"Несмотря на то, что жизнь семьи перед совершением убийства не была легкой, так как супруг болел на протяжении примерно семи лет, в момент совершения преступления ему было 78 лет, у пары были хорошие отношения".