В Литве пенсионерка шарфом задушила своего мужа
27 октября Каунасский окружной суд вынес приговор 79-летней женщине, которая в прошлом году была признана виновной в убийстве тяжело больного супруга. Она задушила мужа шарфом, сообщает LRT.
27 октября Каунасский окружной суд вынес приговор 79-летней женщине, которая в прошлом году была признана виновной в убийстве тяжело больного супруга. Она задушила мужа шарфом, сообщает LRT.
Во время заседания суда обвиняемая свою вину не отрицала. Женщина подтвердила, что ее муж был болен на протяжении примерно семи лет. В течение последнего месяца он почти не ходил и все время проводил в кровати.
На суде она пояснила, что обернула вокруг шеи супруга шарф, задушив его таким образом.
Судейская коллегия, оценив показания обвиняемой и свидетелей, протоколы осмотра места происшествия и данные заключения экспертиз, а также другие проверенные доказательства, однозначно констатировала, что 1 сентября 2020 года женщина задушила своего мужа.
Она сама признала, что после случившегося позвонила дочери. За убийство члена семьи в Литве можно приговорить к лишению свободы на срок от 8 до 20 лет или на пожизненное заключение.
"Несмотря на то, что жизнь семьи перед совершением убийства не была легкой, так как супруг болел на протяжении примерно семи лет, в момент совершения преступления ему было 78 лет, у пары были хорошие отношения".
Женщину приговорили к минимальному лишению свободы. Она осуждена на восемь лет, которые ей придется провести в воспитательном учреждении. Решение суда можно оспорить в течение 20 дней.