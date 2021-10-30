В Латвии, возможно, созданы потери в бюджете ЕС в размере 5,2 миллиона евро

По словам Доникса, с июля четверо делегированных в Латвию прокуроров получили 38 сообщений о преступлениях, которые могли быть направлены против бюджета ЕС, начаты шесть процессов. В Латвии общие потери бюджета ЕС по этим шести процессам составляют примерно 5,2 миллиона евро, указал прокурор.

Председатель комиссии по делам Европы Вита Анда Терауда после заседания отметила, что создание Европейской прокуратуры - вклад в защиту финансовых интересов ЕС, чтобы активнее и эффективнее можно было предотвращать угрозу средствам бюджета ЕС.

"Мы ждем и надеемся, что рассмотрение дел продвинется дальше, так как делегированные Европой прокуроры как сами расследуют дела, так и сотрудничают с национальными следственными органами", - отметила она.

Европейская прокуратура - независимая структура ЕС, расследующая преступления, затрагивающие финансовые интересы ЕС. Она начала работу 1 июня.

Европейская прокуратура расследует уголовные преступления, включая мошенничество, коррупцию, отмывание денег и трансграничное мошенничество с налогом на добавленную стоимость против бюджета ЕС.