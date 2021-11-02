Пентагон следит за возможной концентрацией вооруженных сил РФ у границ Украины

Должностные лица США выразили обеспокоенность в связи с необъяснимым перемещением российских армейских подразделений в этом районе, пишет The Washington Post.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что военные поезда и колонны грузовых автомобилей перемещают танки и ракеты на юго-запад России к границам Украины.

Американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что перемещение подразделений российский армии действительно происходило, но оно было не столь масштабным, как весной этого года.

"Нам известны публичные сообщения о необычной российской военной активности у Украины, - сказал Керби журналистам.

- Мы продолжим консультироваться по данному вопросу с союзниками и партнерами. (...) Как мы уже говорили ранее, Соединенные Штаты будут очень обеспокоены любой эскалацией или агрессивными действиями".

"Мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - сказал Керби.

Информация о концентрации российский армии поступила вскоре после того, как министр обороны США Лойд Остин посетил регион Черного моря, в том числе он посетил Украину, Грузию и Румынию, чтобы выразить солидарность и увеличить поддержку возможной конфронтации с Россией в этом регионе.

Напомним, на востоке Украины с 2014 года против вооруженных сил Украины борются финансируемые Кремлем вооруженные формирования боевиков.