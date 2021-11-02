Пентагон следит за возможной концентрацией вооруженных сил РФ у границ Украины

Должностные лица США выразили обеспокоенность в связи с необъяснимым перемещением российских армейских подразделений в этом районе, пишет The Washington Post.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что военные поезда и колонны грузовых автомобилей перемещают танки и ракеты на юго-запад России к границам Украины.
Американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что перемещение подразделений российский армии действительно происходило, но оно было не столь масштабным, как весной этого года.
"Нам известны публичные сообщения о необычной российской военной активности у Украины, - сказал Керби журналистам.
- Мы продолжим консультироваться по данному вопросу с союзниками и партнерами. (...) Как мы уже говорили ранее, Соединенные Штаты будут очень обеспокоены любой эскалацией или агрессивными действиями".
"Мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на востоке Украины", - сказал Керби.
Информация о концентрации российский армии поступила вскоре после того, как министр обороны США Лойд Остин посетил регион Черного моря, в том числе он посетил Украину, Грузию и Румынию, чтобы выразить солидарность и увеличить поддержку возможной конфронтации с Россией в этом регионе.
Напомним, на востоке Украины с 2014 года против вооруженных сил Украины борются финансируемые Кремлем вооруженные формирования боевиков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник сообщил, что Украина пытается создать "провокационную ситуацию", чтобы вовлечь Россию в военные действия. Весной после похожих заявлений Москвы последовала концентрация российских военных сил у границ Украины, что вызвало серьезные опасения в связи с возможным возобновлением военных действий на востоке страны.