Проник в квартиру и украл ключи от машины. Семья в Кенгарагсе стала жертвой вора

Инга и ее муж в ночь на 2 ноября сладко спали, когда в их квартиру каким-то образом проник вор. Жители Кенгарагса очень удивлены проницательностью злоумышленника - похоже, преступление было тщательно спланировано.

Вот закрасил маркером видеокамеру, прикрепленную к дверям, и повернул световой сенсор, чтобы он не сработал.

Есть еще несколько фактов, показавшихся семье странными: двери квартиры не были взломаны, кроме того, украли очень конкретные вещи, причем не самые ценные в квартире предметы - пропали сумка и ключи от машины.

Злоумышленник пытался на машине уехать, однако, так как у него не было противоугонного чипа, сделать это не удалось, и машина осталась на улице.

У пострадавших Инги и ее мужа возникли подозрения, что вором может быть известный житель округи. Сейчас женщину больше всего интересует возврат унесенной записной книжки с важным содержанием. Записная книжка - черного цвета с надписью "Bumbu istaba".