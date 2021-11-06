Видео ⟩ Скандал в мире ММА: В Польше провели межгендерные бои среди любителей

В последние годы мир ММА пережил разные необычные схватки. Например, в конце прошлого года профессиональный боец ММА Дарина Маздюк вышла против блогера Григория Чистякова, вес которого - 239 кг. До этого в Таиланде прошло шоу, прозванное "Цирк боёв".

Во всех подобных шоу в октагон выходили профессиональные (как минимум на бумаге) бойцы. Но в недавнем шоу организации ММА-VIP произошли две необычные схватки между мужчинами и женщинами, в которых сошлись абсолютные любители.

Сначала на турнире в Ченстохове в октагоне встретились фитнес-инструктор и представитель армрестлинга Ула Секач, а также блогер и представитель бренда индустрии красоты Пётр Лисовски по прозвищу Mua Boy. В этой схватке Лисовски победил во втором раунде - он провёл успешный тейкдаун, после чего добил соперницу, и рефери пришлось остановить поединок.

В следующей межгендерной схватке Виктория Домжальска проиграла в первом раунде Михалу Пшибиловичу.

Оба поединка вызвали неоднозначную реакцию фанатов ММА. Многие критикуют организаторов мероприятия, заявляя, что в клетке встретились люди, не имеющие базы в боевых искусствах, с соответствующим низким качеством выступления, а само мероприятие - просто попытка привлечь внимание скандальным межгендерным форматом боёв.

Шоу осудила Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF), которая отвечает за любительские бои в Европе. Однако это мероприятие не было согласовано.

"Хотя ни организаторы, ни участники шоу никак не связаны с IMMAF, мы, как международная организация, надзирающая за любительскими боями ММА, считаем, что нам необходимо высказать свою позицию. IMMAF категорически не поддерживает подобный скандальный вид развлечений, который не отражает ценность IMMAF и подвергает женщин опасности.

Совместные соревнования женщин и мужчин в боевых искусствах недопустимы, в основном по соображениям безопасности, но также и честности спорта. Мы это ни в коем случае не поддерживаем", -

сказано в заявлении IMMAF.