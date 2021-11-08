Возобновляется тестирование на Covid-19 учеников 4-12-х классов

Планируется, что 15 ноября учащиеся этих классов вернутся после удаленной учебы в школы, поэтому возобновляется рутинный скрининг школьников на коронавирус .

В отдельных случаях, когда у учащегося нет возможности сдать тест в указанное своей школой время, по-прежнему остается возможность сдать тест индивидуально в лаборатории. Присутствовать на уроках в школе можно только с негативным результатом теста на Covid-19.