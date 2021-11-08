Пн, 8.11.2021
Если совсем честно, мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

Возобновляется тестирование на Covid-19 учеников 4-12-х классов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С сегодняшнего дня возобновляется тестирование на Covid-19 учащихся 4-12-х классов, сообщили агентству LETA в отделе коммуникации Министерства образования и науки.

Планируется, что 15 ноября учащиеся этих классов вернутся после удаленной учебы в школы, поэтому возобновляется рутинный скрининг школьников на коронавирус.

В отдельных случаях, когда у учащегося нет возможности сдать тест в указанное своей школой время, по-прежнему остается возможность сдать тест индивидуально в лаборатории. Присутствовать на уроках в школе можно только с негативным результатом теста на Covid-19.

Учащиеся 1-3-х классов уже возобновили очную учебу 1 ноября.


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