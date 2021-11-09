Видео ⟩ В Бауском крае водитель разогнался до 181 км/час и остался без прав

Сотрудники полиции во время исполнения служебных обязанностей в Бауском крае на дороге Вецумниеки - Нерета - Субате заметили автомобиль Mercedes-Benz E280, который за пределами населенного пункта ехал со скоростью 181 км/час, превысив, таким образом, максимально разрешенную скорость 90 км/час на 91 км/час.

Полиция отмечает, что мнение о том, что в небольшом превышении скорости нет ничего плохого, ошибочно, так как превышение скорости даже на 10-20 км/час может быть смертельным не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения.