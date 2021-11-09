Вт, 9.11.2021
Недавно привезли койки со складов скорой помощи. Больницы собирались списать их, но сравнивая их с теми, на которые нам приходилось класть пациентов, это, конечно, бонус Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

Видео ⟩ В Бауском крае водитель разогнался до 181 км/час и остался без прав

ФОТО: Ekrānuzņēmums no VP video

В воскресенье в Бауском крае штрафом в размере 360 евро и запретом на использование водительских прав был наказан мужчина, ехавший со скоростью 181 километр в час, сообщает агентство LETA.

Сотрудники полиции во время исполнения служебных обязанностей в Бауском крае на дороге Вецумниеки - Нерета - Субате заметили автомобиль Mercedes-Benz E280, который за пределами населенного пункта ехал со скоростью 181 км/час, превысив, таким образом, максимально разрешенную скорость 90 км/час на 91 км/час.

Начат процесс административного нарушения, водитель оштрафован на 360 евро и лишен возможности управлять автомобилем на шесть месяцев.

Видео: Гонщик в Бауске

Полиция отмечает, что мнение о том, что в небольшом превышении скорости нет ничего плохого, ошибочно, так как превышение скорости даже на 10-20 км/час может быть смертельным не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения.


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