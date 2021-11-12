Фото ⟩ Пэрис Хилтон вышла замуж

До этого блондинка была трижды помолвлена, но брак так и не был зарегистрирован. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад.

Известно, что торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит покойному дедушке Пэрис. Как рассказал источник портала E!News, свадебное платье звезда выбрала поздно вечером накануне события.