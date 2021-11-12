Пт, 12.11.2021
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Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Фото ⟩ Пэрис Хилтон вышла замуж

40-летняя американская актриса и модель Пэрис Хилтон (Paris Hilton) вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Картера Реума. Об этом она сообщила в своем Instagram.

До этого блондинка была трижды помолвлена, но брак так и не был зарегистрирован. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. 

Известно, что торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит покойному дедушке Пэрис. Как рассказал источник портала E!News, свадебное платье звезда выбрала поздно вечером накануне события.

На праздничном мероприятии присутствовали голливудские звезды, такие как Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Биби Рекса.


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