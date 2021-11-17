Ср, 17.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог

Кризис на польско-белорусской границе может продолжаться месяцами

Ситуация на польско-белорусской границе ФОТО: Belta/Scanpix

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предупредил, что кризис на границе с Беларусью может продолжаться месяцами. Он также указал, что мигранты ночью снова напали на польскую границу.

Массовые попытки мигрантов незаконно пересечь польско-белорусскую границу со стороны Беларуси происходят с 8 ноября. Минобороны Польши заявило, что в нападениях в основном участвуют "молодые, агрессивные мужчины". 

"Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на границе Польши и Беларуси не будет разрешена скоро. Мы должны быть готовы к тому, что это будет тянуться месяцами. Я надеюсь, что не годами", - сказал Блащак в интервью.

Министр подчеркнул, что попытки пересечь границу продолжались этой ночью. Он также отметил, что кроме КПП Кузницы, менее массовые попытки пересечь границу ночью были замечены и на других участках границы.


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