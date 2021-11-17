Кризис на польско-белорусской границе может продолжаться месяцами
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предупредил, что кризис на границе с Беларусью может продолжаться месяцами. Он также указал, что мигранты ночью снова напали на польскую границу.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак предупредил, что кризис на границе с Беларусью может продолжаться месяцами. Он также указал, что мигранты ночью снова напали на польскую границу.
Массовые попытки мигрантов незаконно пересечь польско-белорусскую границу со стороны Беларуси происходят с 8 ноября. Минобороны Польши заявило, что в нападениях в основном участвуют "молодые, агрессивные мужчины".
Министр подчеркнул, что попытки пересечь границу продолжались этой ночью. Он также отметил, что кроме КПП Кузницы, менее массовые попытки пересечь границу ночью были замечены и на других участках границы.