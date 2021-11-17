Видео ⟩ Пьяная женщина устроила ДТП на Южном мосту и выплеснула гнев на пожарных

"Ехала из центра в Дрейлини. Ехала вверх и почувствовала удар сзади. В попытке остановить машину дала по тормозам и попыталась вырулить в угол, влетела во второй "борт".

Когда вышла из машины, ко мне подошла водитель второй машины и сказала, что она пила. Перепутала педали и поэтому влетела",

- рассказала водитель пострадавшей машины Роберта.

По ее словам, сначала водитель Lexus не была настроена агрессивно и ни с кем конфликтовать не хотела. Однако когда на виадуке остановились пожарные, она выплеснула гнев на спасателей, так как не могла попасть в машину, которая начала дымиться.

Долго скандалить даме не дали медики, так как виновнице аварии была необходима помощь - в порыве гнева она навредила сама себе.

"После совершения ДТП водитель Lexus нанесла себе телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Госполиция начала по данному факту процесс административного нарушения и выясняет обстоятельства происшедшего", - пояснили в полиции.

В свою очередь Роберта и ее спутник отделались испугом и испорченным настроением, так как машину вряд ли будет выгодно ремонтировать.