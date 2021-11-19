ВИДЕО ⟩ Хоккеисты "Динамо" и "Ак Барса" одновременно отправили друг друга в нокдаун первым же ударом
Во время матча рижского "Динамо" и "Ак Барса" в регулярном чемпионате КХЛ произошла необычная драка между хоккеистами.
Во время матча рижского "Динамо" и "Ак Барса" в регулярном чемпионате КХЛ произошла необычная драка между хоккеистами.
Во время первого периода в драке сошлись нападающий казанского клуба Никита Дыняк и защитник "Динамо" Карлис Чуксте. Хоккеисты отправили друг друга в нокдаун первым же ударом, после чего судьи остановили потасовку.
Двойной удар. Редко такое увидишь. pic.twitter.com/tcJu2Ig5tz— КХЛ (@khl) November 18, 2021
Дыняк попал оппоненту в челюсть, в то время как Чуксте угодил точно в нос. Спустя пару минут операторы матча засняли форварда казанцев, которому оказывали медицинскую помощь: у Дыняка опух нос, а после пошла кровь.
Оба игрока получили пятиминутные штрафы, а нападающий "Ак Барса" - ещё и две минуты за неспортивное поведение.
Матч завершился победой казанского клуба со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Рижане с 25 очками в 28 матчах занимают 10-е место в Западной конференции. "Ак Барс" с 40 очками в 30 матчах идёт на четвёртом месте на Востоке.