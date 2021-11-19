Пт, 19.11.2021
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Тоомас Маттсон, журналист

ВИДЕО ⟩ Хоккеисты "Динамо" и "Ак Барса" одновременно отправили друг друга в нокдаун первым же ударом

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во время матча рижского "Динамо" и "Ак Барса" в регулярном чемпионате КХЛ произошла необычная драка между хоккеистами.

Во время первого периода в драке сошлись нападающий казанского клуба Никита Дыняк и защитник "Динамо" Карлис Чуксте. Хоккеисты отправили друг друга в нокдаун первым же ударом, после чего судьи остановили потасовку.

Дыняк попал оппоненту в челюсть, в то время как Чуксте угодил точно в нос. Спустя пару минут операторы матча засняли форварда казанцев, которому оказывали медицинскую помощь: у Дыняка опух нос, а после пошла кровь.

Оба игрока получили пятиминутные штрафы, а нападающий "Ак Барса" - ещё и две минуты за неспортивное поведение.

Матч завершился победой казанского клуба со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Рижане с 25 очками в 28 матчах занимают 10-е место в Западной конференции. "Ак Барс" с 40 очками в 30 матчах идёт на четвёртом месте на Востоке.


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