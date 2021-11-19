ВИДЕО ⟩ Хоккеисты "Динамо" и "Ак Барса" одновременно отправили друг друга в нокдаун первым же ударом

Во время первого периода в драке сошлись нападающий казанского клуба Никита Дыняк и защитник "Динамо" Карлис Чуксте. Хоккеисты отправили друг друга в нокдаун первым же ударом, после чего судьи остановили потасовку.

Дыняк попал оппоненту в челюсть, в то время как Чуксте угодил точно в нос. Спустя пару минут операторы матча засняли форварда казанцев, которому оказывали медицинскую помощь: у Дыняка опух нос, а после пошла кровь.

Оба игрока получили пятиминутные штрафы, а нападающий "Ак Барса" - ещё и две минуты за неспортивное поведение.