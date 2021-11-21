Вс, 21.11.2021
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Фото ⟩ Жене Медведевой - 22: цветы, машина в подарок и нежные слова Милохину

19 ноября известная российская фигуристка Евгения Медведева отметила свое 22-летие. Девушка устроила грандиозную вечеринку, на которую пришло много звезд. Об этом пишет StarHit.ru.

На торжество приехали Кристиан Костов (финалист первого сезона "Голос. Дети"), Аглая Шиловская, Никита Нагорный и другие знаменитости.

Особенно СМИ выделили появление Дани Милохина. Медведева посвятила ему очень трогательную речь. Журналисты пишут, что Женя практически призналась парню в любви. 

"Мне с тобой комфортно и тепло. Поэтому спасибо тебе большое..." - сказала она.

Даня выслушал слова своей напарницы по "Ледниковому периоду" с улыбкой, обнял ее и поцеловал. Он вручил Медведевой подарок, однако, что именно преподнес ей блогер, девушка не рассказала. Позже у себя в Instagram Даня выложил сторис с Медведевой и подписью: "Лав Ю, Кроха".

Самым грандиозным подарком в день рождения для Евгении Медведевой стал Mini Cooper. Правда, спортсменка не сказала, кто ей его подарил. 

"Моя красная малышка", - подписала она фото с машиной.

Напомним, тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева вместе катаются в паре в шоу "Ледниковый период". 


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