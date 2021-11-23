Видео ⟩ 5 водометов и другая спецтехника: Латвия готовится к наплыву мигрантов

Польский премьер 21 ноября сообщил, что режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко в воскресенье транспортировал нелегальных мигрантов с польской границы в распределительный центр, чтобы далее направить их на границы стран Балтии, в том числе Латвии.

С учетом повышенного давления мигрантов в Лудзе, Краславе, Аугшдаугавском крае и Даугавпилсе режим чрезвычайной ситуации продлен до 10 февраля. Министр внутренних дел Мария Голубева (AP) подчеркнула, что государственные инстанции готовы противостоять и более крупному числу мигрантов. В то же время из-за секретности конкретную информацию о планах, сценариях и реакции нельзя раскрывать.

"Мы рассматриваем сценарий, в котором там может быть больше 1000 человек, но я не хочу сейчас уточнять.

И для такого сценария у нас разработаны алгоритмы. Как службам действовать скоординированно. Между Пограничной службой, Госполицей и Вооруженными силами очень хорошая координация. Происходят регулярные учения", - поясняет министр.

Министр обороны Артис Пабрикс (AP) говорит, что в худшем случае мигранты появятся на границе сразу в нескольких местах. Пока работа на границе идет без перемен. Конфронтация на польской границе продемонстрировала важность воздушной разведки. Это позволяет понять, где группы мигрантов перемещаются, и быстро реагировать на это. В распоряжении Латвии есть и дроны для наблюдения с воздуха, и специально оборудованные военные машины, которые оснащены водометами и могут пробраться и в очень труднодоступные места.

"Я обсудил этот вопрос с нашим командиром, о такой необходимости, глядя на то, что происходит на границе Польши.

Я с уверенностью могу сказать, что у Вооруженных сил Латвии в такой ситуации в распоряжении будет больше чем пять водометов", - отметил министр обороны.

Пока к разрешению кризиса на границе не планируется привлекать находящийся в Латвии контингент НАТО. Помочь, по словам Пабрикса, высказали готовность эстонские коллеги.

"Эстония на уровне министров уже высказала готовность помочь нашим вооруженным силам.

Пока еще мы не просили помощи, но я уверен, что Эстония нам поможет, если такая просьба будет", - пояснил Пабрикс.

Напомним, с 10 августа при попытке пересечь границу Латвии было остановлено 2445 человек.