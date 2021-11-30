ВИДЕО ⟩ Неймар получил жуткую травму. Бразилец не вернётся на поле в 2021 году
Нападающий "ПСЖ" Неймар получил травму голеностопа в матче против "Сент-Этьена" в чемпионате Франции.
Нападающий "ПСЖ" Неймар получил травму голеностопа в матче против "Сент-Этьена" в чемпионате Франции.
В конце матча 15-го тура с "Сент-Этьеном" форвард "ПСЖ" Неймар получил жуткую травму. Уходя от подката защитника Иванна Макота, бразилец сильно вывернул левый голеностоп и опёрся на него всем телом. Футболист в слезах покинул стадион "Жоффруа Гишар" на костылях.
Ouch! 😰 #Neymar pic.twitter.com/GUYI6sVl6N— 🦓✍🏻 (@RodeRomi) November 28, 2021
"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению. Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", - написал бразилец в Instagram.
На следующий день после игры пресс-служба французского клуба официально подтвердила, что у Неймара растяжение левого голеностопа и повреждение связки. Ожидается, что игрок пропустит от шести до восьми недель. Это означает, что в нынешнем году на поле нападающего мы уже не увидим.
В лучшем случае Неймар вернётся в середине января 2022 года. Таким образом, бразилец пропустит семь матчей - пять в чемпионате Франции, один в Лиге чемпионов и ещё один - в Кубке страны.