ВИДЕО ⟩ Неймар получил жуткую травму. Бразилец не вернётся на поле в 2021 году

В конце матча 15-го тура с "Сент-Этьеном" форвард "ПСЖ" Неймар получил жуткую травму. Уходя от подката защитника Иванна Макота, бразилец сильно вывернул левый голеностоп и опёрся на него всем телом. Футболист в слезах покинул стадион "Жоффруа Гишар" на костылях.

"Буду восстанавливаться. Это часть жизни спортсмена, к сожалению. Теперь нужно поднять голову и двигаться дальше. Я вернусь лучше и сильнее", - написал бразилец в Instagram.

На следующий день после игры пресс-служба французского клуба официально подтвердила, что у Неймара растяжение левого голеностопа и повреждение связки. Ожидается, что игрок пропустит от шести до восьми недель. Это означает, что в нынешнем году на поле нападающего мы уже не увидим.