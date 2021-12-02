Сегодня на Тейке открывается первый двухэтажный Lidl
Предприятие розничной торговли SIA Lidl Latvija откроет сегодня крупнейший в Латвии магазин Lidl в Риге, на Бривибас гатве, сообщил представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.
Предприятие розничной торговли SIA Lidl Latvija откроет сегодня крупнейший в Латвии магазин Lidl в Риге, на Бривибас гатве, сообщил представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.
Магазин с торговой площадью более 1500 квадратных метров будет работать в "зеленом" режиме, то есть для лиц с ковид-сертификатами.
В новый магазин Lidl на Тейке вложено около восьми миллионов евро. На первом этаже частично расположена парковка, а сам магазин - на втором этаже.
С открытием нового магазина в Латвии будет 16 магазинов Lidl.
При строительстве магазина была благоустроена и озеленена бывшая производственная территория.
Как сообщалось, 7 октября были открыты первые 15 магазинов розничной сети Lidl по всей Латвии.