Видео ⟩ На Бауском шоссе произошла авария - грузовик cъехал в кювет
В пятницу, на Бауском шоссе у поворота на Гарозу произошло ДТП, в результате которого грузовая машина въехала в кювет.
В пятницу, на Бауском шоссе у поворота на Гарозу произошло ДТП, в результате которого грузовая машина въехала в кювет.
Вызов на место происшествия поступил в 11:21, сообщили TVNET в Госполиции. Движение было временно заблокировано.
Пострадавших в происшествии нет.
Госполиция напоминает и призывает автоводителей учитывать погоду, выбирать соответствующую скорость, держать безопасную дистанцию, потому что на дороге во многих местах возможно обледенение.
⚠️Smagās automašīnas izvilkšana no grāvja uz Bauskas šosejas (A7 https://t.co/nFZcXDArXx) pagrieziens uz Garozām. Satiksme īslaicīgi bloķēta informē @Valsts_policija. pic.twitter.com/l3bczO9FhL— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 3, 2021