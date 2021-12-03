Пт, 3.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая
1

Видео ⟩ На Бауском шоссе произошла авария - грузовик cъехал в кювет

В пятницу, на Бауском шоссе у поворота на Гарозу произошло ДТП, в результате которого грузовая машина въехала в кювет.

Вызов на место происшествия поступил в 11:21, сообщили TVNET в Госполиции. Движение было временно заблокировано.

Пострадавших в происшествии нет.

Госполиция напоминает и призывает автоводителей учитывать погоду, выбирать соответствующую скорость, держать безопасную дистанцию, потому что на дороге во многих местах возможно обледенение.

1

НАВЕРХ
Back