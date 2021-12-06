Подозрение на омикрон: в Эстонии зафиксированы первые случаи

В одном случае человек прилетел их ЮАР, а во втором - из Дубая, ОАЭ. Оба человека ранее прошли курс вакцинации, сейчас они находятся на самоизоляции дома.

Департамент здоровья указывает, что у обоих лиц констатирована характерная для омикрон-штамма мутация гена, однако еще до конца не определено, заразились ли люди именно этим штаммом.

До этого в Эстонии не было констатировано ни одного случая заражения новым омикрон-штаммом.

Напомним, E. Gulbja laboratorija в субботу в Латвии констатировала двух пациентов, заразившихся омикрон-штаммом Covid-19.

Образцы слюны в субботу сдали прибывшие в аэропорту "Рига".

В ходе первичного тестирования выяснилось, что образцы не соответствуют дельта-штамму, в связи с чем было проведено дополнительное исследование слюны - секвенирование вируса по методу Сэнгера.

О полученных результатах проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как уже сообщалось, в ЮАР 24 ноября был констатирован новый штамм Covid-19 с большим числом мутаций, что, возможно, привело к росту числа случаев заболевания в стране. Для обозначения штамма вируса ему дали название "омикрон".