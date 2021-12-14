Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью

Представитель погранохраны указал, что в заборе вырезали дыру, через которую можно пролезть.

Он отметил, что забор по-прежнему является эффективным средством удержания мигрантов, и у погранохраны не будет проблем с его починкой.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2975 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.