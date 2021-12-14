Ср, 15.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью

Временный забор на латвийско-белорусской границе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью, сообщает портал Lsm.lv со ссылкой на заместителя начальника Государственной погранохраны Ивара Рускулиса.

Представитель погранохраны указал, что в заборе вырезали дыру, через которую можно пролезть.

Он отметил, что забор по-прежнему является эффективным средством удержания мигрантов, и у погранохраны не будет проблем с его починкой.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2975 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.


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