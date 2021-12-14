Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью
Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью, сообщает портал Lsm.lv со ссылкой на заместителя начальника Государственной погранохраны Ивара Рускулиса.
Мигранты повредили временный забор на границе с Беларусью, сообщает портал Lsm.lv со ссылкой на заместителя начальника Государственной погранохраны Ивара Рускулиса.
Представитель погранохраны указал, что в заборе вырезали дыру, через которую можно пролезть.
Напомним, в понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2975 лицами.
Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.
С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.