Взятка в 2 млн евро была предложена лидеру фракции "За/Прогрессивные" Коссовичу
Взятка в размере 2,1 млн евро была предложена лидеру фракции "За/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичу, пишет LETA.
Взятка в размере 2,1 млн евро была предложена лидеру фракции "За/Прогрессивные" Мартиньшу Коссовичу, пишет LETA.
Коссович подтвердил сегодня этот факт СМИ.
"Да, мне предложили взятку. Если мне или каким-либо политикам предлагают взятку, то есть только один правильный выбор - немедленно сообщить в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сотрудничать с KNAB и предоставить всю информацию", - подчеркнул Коссович.
Он извинился за то, что не может раскрыть больше информации о деле, позволяя правоохранительным органам провести расследование.
Уже сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило прокуратуру предъявить обвинение главе компании в предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы, сообщили LЕТА в KNAB.
Доказательства, полученные KNAB, показывают, что физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.
Кроме того, в ходе досудебного расследования KNAB констатировал, что физическое лицо указало должностному лицу, какие условия конкурса были бы для него благоприятными.
KNAB отмечает, что за последний месяц это второе уголовное дело, переданное в прокуратуру для начала уголовного преследования и касающееся попыток подкупа депутатов Рижской думы.
Как сообщалось, на этой неделе KNAB уже возбудил одно дело против представителя компании о даче взятки в размере 5000 евро, якобы предназначенной депутату Рижской думы.