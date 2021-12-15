Взятка в 2 млн евро была предложена лидеру фракции "За/Прогрессивные" Коссовичу

Коссович подтвердил сегодня этот факт СМИ.

"Да, мне предложили взятку. Если мне или каким-либо политикам предлагают взятку, то есть только один правильный выбор - немедленно сообщить в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сотрудничать с KNAB и предоставить всю информацию", - подчеркнул Коссович.

Он извинился за то, что не может раскрыть больше информации о деле, позволяя правоохранительным органам провести расследование.

Уже сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило прокуратуру предъявить обвинение главе компании в предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы, сообщили LЕТА в KNAB.

Доказательства, полученные KNAB, показывают, что физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.

Кроме того, в ходе досудебного расследования KNAB констатировал, что физическое лицо указало должностному лицу, какие условия конкурса были бы для него благоприятными.

KNAB отмечает, что за последний месяц это второе уголовное дело, переданное в прокуратуру для начала уголовного преследования и касающееся попыток подкупа депутатов Рижской думы.