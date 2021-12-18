Видео ⟩ "Полиция будила людей": наводнение в Огресгальской волости разрушило дома

Сигнал тревоги о том, что река Огре начнет затапливать прилегающие территории, поступил в два часа ночи. Вскоре уровень воды действительно поднялся, ледяные глыбы двигались к жилым домам. По дороге ломались и деревья.

"Полиция предупреждала автомобильными сигналами, чтобы люди просыпались - надвигается наводнение. Если они не слышали, то сотрудники полиции стучали в двери в самых критических местах", - говорит Николай Сапожников, представитель Огрской краевой думы.

Пять человек - четверо взрослых, один ребенок - были эвакуированы из затопленных домой ночью. Хотя план гражданской защиты Огре предусматривает размещение для эвакуации тех, кто живет в районах повышенного риска, сегодня в нем не было необходимости.

"Они передвигались на машине, а затем вернулись домой, потому что позже уровень воды резко упал", - говорит представитель Огрской краевой думы.

Разрушенные сады. Между глыбами льда ванна, двери, решетки, беседка. Если бы Гатис вчера не переместил машину на более высокое место, она была бы затоплена или повреждена. Первый этаж дома Гатиса сильно пострадал от наводнения.

"Я открыл дверь, и вода вытекала оттуда! Там было выше колена воды, это было похоже на маленький водопад. Минут пять вода была на уровне выше колена, весь первый этаж плавал. Диван плавал.

Гранульный камин на половину был в воде, все электрические полы в воде. Дом, к счастью, застрахован. Сразу отключили электричество, все розетки. Вдоль первого этажа - буквально куча вещей, все плывет", - говорит Гатис, житель Огре.

В свою очередь, ледяные глыбы повредили бассейн Роланда, построенный этой осенью, в котором он должен был плавать следующим летом. После последнего наводнения в 2013 году Роланд поднял уровень своего сада на полметра и с уверенностью построил бассейн.

"Бассейн был подготовлен на зиму, воду выпустили, и потоки воды, хлынувшие со всех сторон, раздавили бассейн. Весь каркас бассейна сделан из металла.

Вы можете себе представить силу этого. Пусть страховщики сейчас разбираются, все застраховано", - комментирует Роланд, житель Огре.