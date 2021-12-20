Пн, 20.12.2021
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Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, член Европейского парламента
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Женщина родила ребенка в Tesla - пока машина двигалась на автопилоте

ФОТО: AFP/SCANPIX

33-летняя жительница Филадельфии Йиран Шерри родила ребенка прямо в салоне Tesla. Машина попала в пробку и ехала в больницу на автопилоте - поэтому женщина решила рискнуть, пишет Snob.ru со ссылкой на The Phildadelphia Inquirer.

​Женщина почувствовала, что у нее отходят воды и начинаются схватки, в момент, когда они вместе с мужем попали в пробку. Машины двигались так медленно, что пара уже не надеялась успеть в больницу. Супруг роженицы Китинг включил автопилот и попытался помочь ей: говорил, чтобы она сосредоточилась на дыхании, успокаивал ее и себя, держал женщину за руку. 

В итоге ребенок родился незадолго до прибытия в больницу - медики перерезали пуповину прямо в салоне автомобиля. После этого медсестры часто заходили в палату Шерри, чтобы увидеть "малышку Tesla". В семье даже думали о том, чтобы назвать девочку Тесс, однако сошлись на имени Мейв Лили.

"Спасибо гениальным инженерам Tesla за их разработку", - выразили благодарность компании родители девочки.


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