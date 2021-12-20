Женщина родила ребенка в Tesla - пока машина двигалась на автопилоте

​Женщина почувствовала, что у нее отходят воды и начинаются схватки, в момент, когда они вместе с мужем попали в пробку. Машины двигались так медленно, что пара уже не надеялась успеть в больницу. Супруг роженицы Китинг включил автопилот и попытался помочь ей: говорил, чтобы она сосредоточилась на дыхании, успокаивал ее и себя, держал женщину за руку.