Министр обороны Литвы: мы готовы передать Украине летальное оружие

"Необходимо поддерживать Украину всеми средствами, Литва готова сделать это, включая и передачу Украине летального оружия", - сказал в воскресенье министр обороны в Рукле.

Он не конкретизировал, какое вооружение Литва передаст Украине.

"Сейчас я не отвечу конкретно, это дело многостороннего соглашения, потому что включается несколько государств, не только передающее и получающее государство, но и государство-производитель и поставщик",

- сказал Анушаускас.

О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристина Ламбрехт, прибывшей посетить военных своей страны в Рукле.

Это первый ее визит за рубеж после того, как в декабре приступило к работе новое правительство Германии во главе с левыми.