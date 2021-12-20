KNAB хочет выдвинуть обвинения экс-мэру Екабпилса

Как сообщили в KNAB, бюро обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование еще двух должностных лиц самоуправления Екабпилса и двух физических лиц за возможное мошенничество в крупном размере в рамках организованной группы.

Полученные в рамках уголовного дела доказательства свидетельствуют о том, что два должностных лица самоуправления, возможно, вступили в сговор с двумя физическими лицами, чтобы похитить средства из бюджета самоуправления в крупном размере.

В счетах представляемого физическими лицами предприятия, которое заключило договоры об оказании услуг с муниципальным обществом капитала, могла содержаться ложная информация о количестве поставленных материалов и выполненных работ, и, таким образом, оно могло получить плату за фактически невыполненные работы.

Расследуемое уголовное преступление было реализовано в период с апреля по декабрь 2020 года. В результате самоуправление понесло имущественный ущерб на сумму не менее 124 676 евро, сообщает KNAB.

Кроме того, KNAB призывает начать уголовное преследование одного из вышеупомянутых должностных лиц за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение чужой собственности.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о вероятности того, что в другом эпизоде уголовного преступления должностное лицо, руководствуясь мотивами личной выгоды, незаконно присвоило 3500 евро, являющиеся частью платы муниципальному обществу капитала за работы по благоустройству частной собственности. Согласно имеющейся у KNAB информации, данное лицо больше не является государственным должностным лицом.

Как сообщалось, в январе этого года KNAB задержал тогдашнего председателя Екабпилсской городской думы Айвара Крапса и тогдашнего руководителя муниципального Jēkabpils pakalpojumi Гунтара Лейтанса. Крапс был избран в думу и на последних выборах самоуправлений этим летом.

21 января KNAB провел процессуальные действия в самоуправлении Екабпилса и обществе капитала, в том числе 24 обыска и шесть изъятий.

Тогда прозвучало, что в уголовном процессе наряду с Айваром Крапсом фигурировал и депутат Николай Анушкевич (Латгальская партия). Согласно данным Firmas.lv, до 2014 года Анушкевич владел 50% акций екабпилсского предприятия ООО Energoterms, а до 2017 года среди владельцев предприятия была Вера Анушкевич.