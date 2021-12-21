Видео ⟩ Машет с галерки и кусает локти: Бузова публично унизила бывшего мужа

Бузова поднялась на сцену за наградой "Fashion-артист года" и обратилась к футболисту, который тоже находился в зале:

"Сегодня произошло действительно то событие, которое я себе всегда представляла. Как же это случится? Что же я скажу? Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, и слава Богу, конечно... Он машет с галерки. Как всегда, он машет с галерки. И вы знаете, если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее проср*ть".

Кроме столь эмоциональной речи, не осталось незамеченным и то, что Ольга пришла в наряде из клипа Margo "Эйфория", в котором снялся Тарасов. Как бы намекая, что она "создает тренды", как это и отметили ведущие церемонии.

Но и после после выступления Бузова не остановилась. За речью последовали посты в Instagram с лучшими кадрами и фразами. Фолловеры сочли, что досталось и Давиду Манукяну: певица написала в сторис, что 80% мужчин с кубиками на прессе не любят женщин.

Фанаты Ольги Бузовой в восторге и считают, что она достойно "сделала бывшего". Нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко намекнула, что язвительность Бузовой не выглядит достойно.

"В карете прошлого далеко не уедешь. "На дне". Максим Горький", - подписала Анастасия фотографию, на которой кошка толкает сидящую на деревянной игрушке собачку.