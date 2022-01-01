Умерла шестикратная обладательница "Эмми" Бетти Уайт

Шестикратная обладательница "Эмми" скончалась 31 декабря 2021 года, не дожив три недели до своего столетнего юбилея. Причина смерти естественная.

Уайт говорила, что ее секрет долголетия в чувстве юмора, а ее молодость - это следствие любви к животным.

Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она всегда была известна как защитница животных и мечтала стать лесничим, хотя в те времена карьера лесничего была недоступной для женщин. Когда Уайт было 88 лет, Лесная служба США назначила ее почетным лесничим.