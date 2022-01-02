Вс, 2.01.2022
В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе. Эгил Левитс
Эгил Левитс
2

Фото ⟩ В России автобус врезался в опору моста - погибли пять человек

ФОТО: t.me/rian_ru

В Рязанской области России в опору моста врезался рейсовый автобус, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщило МЧС, ДТП произошло в воскресенье, 2 января, в 04:45 утра по латвийскому времени.

В автобусе было 52 человека. В результате аварии пять из них погибли, 16, в том числе двое детей, пострадали, передает "Интерфакс". ТАСС же пишет о 21 пострадавшем человеке.

Как следует из предварительной информации, причиной аварии мог стать гололед, из-за которого водитель не справился с управлением автобусом, рассказали в штабе на месте ДТП. По версии источника РИА Новости, водитель автобуса мог уснуть за рулем.


НАВЕРХ
Back