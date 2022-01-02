Фото ⟩ В России автобус врезался в опору моста - погибли пять человек
В Рязанской области России в опору моста врезался рейсовый автобус, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
В Рязанской области России в опору моста врезался рейсовый автобус, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщило МЧС, ДТП произошло в воскресенье, 2 января, в 04:45 утра по латвийскому времени.
В автобусе было 52 человека. В результате аварии пять из них погибли, 16, в том числе двое детей, пострадали, передает "Интерфакс". ТАСС же пишет о 21 пострадавшем человеке.
Как следует из предварительной информации, причиной аварии мог стать гололед, из-за которого водитель не справился с управлением автобусом, рассказали в штабе на месте ДТП. По версии источника РИА Новости, водитель автобуса мог уснуть за рулем.