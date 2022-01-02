Фото и видео ⟩ Массовая драка в Таллинне - полиция отреагировала усиленным составом

По словам связавшегося с Postimees очевидца, задержан один автомобиль, на нескольких человек надели наручники. Затем прибыли около десяти полицейских машин, происходящее привлекло внимание прохожих.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны прокомментировал, что полиция получила сообщение о происшествии в 18:45. "По первоначальным данным, драка произошла на почве более раннего конфликта между знакомыми. К моменту прибытия полиции часть компании ушла, на месте полиция получила новый вызов, связанный с ушедшей частью компании", - сказал он.

Для предотвращения возможной драки полиция прибыла усиленным составом и настигла ушедшую часть компании. На месте полицейские установили личности, но никого не задержали.