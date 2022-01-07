Передача: почти половина безработных не вакцинированы против Covid-19

"57% зарегистрированных безработных вакцинированы, 43% непривиты.

Независимо от наличия или отсутствия сертифката обязательство активно искать работу действует, критерием подходящей работы не является отсутствие сертифката", - поясняет Симсоне.

Однако, вопреки предыдущим опасениям, в настоящее время в стране не наблюдается значительного роста безработицы из-за отсутствия сертификатов Covid-19. У работодателей, вероятно, есть различные способы, чтобы оставлять непривитых людей на работе.

"Эти методы также могут быть довольно креативными, чтобы их не пришлось увольнять. Возможно, что сотрудники сами ищут решения, в том числе открывая больничные листы, используя другие решения, чтобы избежать увольнения", — объясняет эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Янис Херманис.

Предыдущие данные Минэкономики показали, что к 15 декабря около 60 000 сотрудников не были вакцинированы. Однако из-за нехватки рабочей силы работодатели нашли различные способы оставлять сотрудников на работе.

Между тем, число длительно безработных, которые не хотят возвращаться на рынок труда, по-прежнему велико. Среднее время, в течение которого безработный устраивается на новую работу, составляет шесть месяцев. При этом более четверти клиентов, зарегистрированных в агентстве, являются длительно безработными - теми, кто не может найти работу более года.

Агентство занятости также признает, что в Латвии появляется слой, который живет только на пособиях. Работодатели с этим согласны.

"Появляется такой образ жизни.

Они дошли до того, что им неинтересно искать новую работу, потому что есть другие доходы, будь то льготы, нелегальный заработок, может быть, огородик у дома", - поясняет финансовый и налоговый эксперт LDDK.

Что касается последних данных по безработице, то по сравнению с началом прошлого года уровень безработицы снизился на один процент, но данные на конец года имеют другую тенденцию, говорит Эвита Симсоне.

"По сравнению с концом октября, когда был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в 2021 году, их число увеличилось. Это почти 7000 человек", - поясняет директор NVA.

Хотя различные эксперты в прошлом году считали, что часть населения, недовольная ограничениями Covid-19, может покинуть страну, Государственное агентство занятости не замечает существенного интереса к работе за границей.