Видео ⟩ Прохожие в Дарзциемсе спасли мужчину от смерти

В Дарзциемсе между железнодорожными путями и бетонным забором кладбища Матиса стоит уже несколько раз горевшая кирпичная будка. Об этом доме, в котором обитает мужчина по имени Янис, передача Degpunktā рассказывала еще в конце 2020 года.

Тогда огонь основательно повредил постройку, но, как оказалось, Янис продолжал в ней жить до тех пор, пока не случился очередной пожар.

В этот раз журналистам не удалось поговорить с Янисом, так как в ближайшие дни ему придется серьезно лечиться, ведь в этом пожаре он получил очень тяжелые ожоги тела.

Возможно, в этот раз причиной пожара стала невнимательность - мужчина грелся в помещении, задремал, и от печки загорелось его имущество.

От верной смерти пострадавшего спасли случайные прохожие, которые услышали крики.