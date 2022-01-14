Выявлено 2628 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди умерших 10 были не привиты или не прошли курс вакцинации, а двое были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 1157,5 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 1008 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1620 - были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 17 801 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 298 589 жителей Латвии.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), на сегодня примерно пятая часть населения Латвии прошла ревакцинацию против Covid-19.

На данный момент хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19 получили в общей сложности 1,042 млн латвийцев или примерно 55,4% населения страны. Примерно 993 000 человек привились второй дозой, а приблизительно 283 000 человек получили вакцину Johnson&Johnson, которая требует только одной дозы в соответствии с национальным законодательством, в результате общее число вакцинированных достигло 1,276 млн или 67,8% всех жителей страны.

При этом бустерной вакциной в Латвии привились примерно 351 000 человек или 18,6% населения. Согласно медицинским рекомендациям, третья доза вакцины первоначально назначалась людям с ослабленным иммунитетом, пожилым людям и медицинским работникам, работающим в тесном контакте с больными Covid-19, но теперь ревакцинация доступна всем совершеннолетним.

В четверг против Covid-19 привились не менее 8578 человек, в том числе 735 человек получили первую прививку, а 955 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 170 человек вакцинированы препаратом Johnson&Johnson.

В свою очередь, 6888 человек получили бустерную вакцину для укрепления иммунитета.

За первые четыре рабочих дня этой недели приблизительно 41 000 человек в Латвии привились против Covid-19, что в среднем составляет чуть более 10 000 прививок в день и аналогично тому показателю, что наблюдался в первую неделю года, в конце ноября и начале декабря.