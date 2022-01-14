Заморозка цен на продукты и помощь с оплатой счетов: как в Европе борются с удорожанием жизни

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг в среду сообщил, что правительство поможет частично покрыть счета за электричество домашним хозяйствам, которые ощутят подорожание электроэнергии особенно сильно, сообщает Reuters.

Правительство выделило на эти цели шесть миллиардов крон (586,5 миллиона евро). Компенсации планируется выплачивать за три месяца - за декабрь, январь и февраль, максимальный размер компенсации составит 2000 крон (195 евро) в месяц. Однако компенсации будут доступны только тем домашних хозяйствам, которые потребляют более 2000 киловатт-час в месяц.

Подсчеты правительства свидетельствуют, что такую помощь получат примерно 1,8 миллиона домашних хозяйств.

В декабре Норвегия сообщила, что выделит примерно 500 миллионов евро, которыми частично покроет счета за электроэнергию домашним хозяйствам, потребляющим до 5000 киловатт-час электроэнергии, указывает Euronews.

В свою очередь Венгрия, которая уже установила потолки цен на энергию и топливо, а также процентных ставок по ипотечным кредитам, на этой неделе сообщила, что с февраля заморозит цены на шесть продуктов питания - муку, сахар, подсолнечное масло, молоко, свиной окорок и куриное филе. Цены на эти продукты должны будут сохраниться на уровне цен в середине октября.

"Во всей Европе растут цены на продукты, так как выросли цены на электроэнергию",

- пояснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Польша с февраля планирует до нуля снизить ставку PVN на продукты питания, природный газ и удобрения, в результате чего нагрузка на госбюджет вырастет примерно на 3,3-4,4 миллиарда евро.

В ноябре Польша снизила налоги на топливо, газ и электричество, а также предусмотрела для примерно пяти миллионов домашних хозяйств возможность получения компенсаций на оплату счетов.

Данные Eurostat свидетельствуют, что в декабре инфляция в еврозоне выросла на 5%.

Наибольший прирост цен наблюдается в секторе энергетики, затем следуют цены на продукты питания и другие товары и услуги.

Многие страны еще только думают

Два должностных лица Германии подтвердили на прошлой неделе агентству Reuters, что готовятся механизмы поддержки для наименее обеспеченных домашних хозяйств, имеющих сложности с оплатой счетов.

В Балтии также еще только ведутся дискуссии о возможных механизмах поддержки.

В Эстонии приостановлено запланированное ранее повышение налогов на электричество и природный газ, снижены или отменены сборы распределительной сети, а также до конца марта доступны компенсации для оплаты коммунальных счетов для домашних хозяйств с самыми низкими доходами. Продолжается дальнейшее обсуждение предложений. Одно из них - временно обратным числом установить для предприятий очень низкий потолок цен на электроэнергию (80 евро за киловатт-час) и снизить акцизный налог на топливо, что позволит сократить рост цен на продукты питания.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) дистанцировалась от предложения коллеги по партии о выплате единоразового платежа в размере 200 евро для каждого пенсионера, чтобы помочь оплатить счета. Каллас указала, что это "предложение одного человека", которое пока в повестку дня правительства не включено, сообщает ЕRR.

В то же время Сейм Литвы утвердил законопроект, позволяющий жителям подать заявки на субсидии на оплату отопления. На это выделено 14 миллионов в год, а субсидии будут распространяться примерно на 95 000 жителей. Планируется также установить потолки цен на электроэнергию для потребителей, разделив прирост на последующие пять лет.

В Латвии сейчас компенсируется 50% затрат на оплату услуг системы электроснабжения.

Планируется, что в понедельник министр экономики Янис Витенбергс повторно призовет партнеров по коалиции поддержать снижение ставки PVN на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и используемую для отоплению древесину. Это предложение партнеры по коалиции могут рассмотреть в следующий понедельник, 17 января. Предложение предусматривает установку PNV на конкретные энергоресурсы в размере 5% вместо нынешних 21% с 1 января по 30 апреля этого года.