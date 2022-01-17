Паэглитис: Восточная больница из-за Covid-19 "готовится к буре"

По его словам, больница готовится как к большому наплыву пациентов, так и к большому число заболевших работников, что может осложнить предоставление услуг.

Сейчас в больнице лечатся около 200 пациентов с Covid-19, порядка 25 из которых находятся в интенсивной терапии.

Руководитель больницы отметил, что отличие этой волны Covid-19 в том, что сравнительно большое число людей болеет бессимптомно, вирус у них обнаруживают, когда они попадают в различные отделения больницы.

Паэглитис согласен с тем, что пока что выглядит, что прогнозы по поводу относительной легкости омикрон-штамма исполняются, так как в условиях, когда общее число заболевших растет очень быстро, рост числа доставленных в больницы пациентов не такой и большой.

Из попавших в больницу с Covid-19 пациентов около 70% не вакцинированы, а среди тяжелобольных не вакцинированы порядка 90%.

Однако Паэглитис все-таки считает, что нельзя сказать, что работа больниц стала легче. Он отметил, что из-за пандемии Covid-19 приходится откладывать оказание плановой помощи большому числу жителей, которые сейчас обращаются и попадают в больницу.