Пн, 17.01.2022
YouTube является одним из крупнейших распространителей онлайн-дезинформации из открытого письма интернет-фактчекеров главе YouTube
из открытого письма интернет-фактчекеров главе YouTube

Паэглитис: Восточная больница из-за Covid-19 "готовится к буре"

Имант Паэглитис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В связи с быстрым распространением Covid-19 Рижская восточная клиническая университетская больница (RAKUS) "готовится к буре", заявил утром в понедельник в интервью передаче Rīta panorāmā председатель правления больницы Имант Паэглитис.

По его словам, больница готовится как к большому наплыву пациентов, так и к большому число заболевших работников, что может осложнить предоставление услуг.

Сейчас в больнице лечатся около 200 пациентов с Covid-19, порядка 25 из которых находятся в интенсивной терапии.

Руководитель больницы отметил, что отличие этой волны Covid-19 в том, что сравнительно большое число людей болеет бессимптомно, вирус у них обнаруживают, когда они попадают в различные отделения больницы.

Паэглитис согласен с тем, что пока что выглядит, что прогнозы по поводу относительной легкости омикрон-штамма исполняются, так как в условиях, когда общее число заболевших растет очень быстро, рост числа доставленных в больницы пациентов не такой и большой.

Из попавших в больницу с Covid-19 пациентов около 70% не вакцинированы, а среди тяжелобольных не вакцинированы порядка 90%.

Однако Паэглитис все-таки считает, что нельзя сказать, что работа больниц стала легче. Он отметил, что из-за пандемии Covid-19 приходится откладывать оказание плановой помощи большому числу жителей, которые сейчас обращаются и попадают в больницу.

В данный момент в Гайльэзерсе нагрузка коек составляет 85%, что считается очень высокой нагрузкой, отметил глава больницы.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back