Видео ⟩ "Тупой сукин сын": Джо Байден оскорбил журналиста

Инцидент произошел на мероприятии в Белом доме, посвященном мерам, принимаемым администрацией Байдена для борьбы с инфляцией, сообщает CNBC. Когда Байден пожаловался, что все вопросы журналистов касаются напряженности в Украине, а не инфляции, репортер Fox News Питер Дуси ответил: "Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция подорвет перспективы промежуточных выборов?"

Так как журналисты в тот момент собирались уходить, Байден, по-видимому, решил, что его микрофон отключен.

"Нет, это здорово - более высокая инфляция, - саркастически сказал он. Что за тупой сукин сын".

Дуси позже обсудил это событие в передаче Special Report своего коллеги по Fox News Бретта Байера. "Он не хотел отвечать на вопросы на посторонние темы. Это было мероприятие об инфляции. Я задал вопрос об инфляции. Посмотрим, придется ли Белому дому убрать это слово из расшифровки", - сказал Дуси.

Репортер сообщил, что днем в понедельник, 24 января, Байден позвонил ему ​​и извинился.

Это не первый раз, когда Байден говорит что-то, думая, что микрофон отключен. В 2010 году он, будучи вице-президентом сказал тогдашнему главе США Бараку Обаме, что принятие реформы здравоохранения было "чертовски большим делом".