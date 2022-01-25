В Украине пойманы контролируемые российскими спецслужбами диверсанты

Мужчины планировали вооруженные нападения на городскую инфраструктуру, сообщила СБУ, добавив, что группу координировали российские спецслужбы.
По информации СБУ, задержаны двое жителей Украины, один из которых гражданин России, а также конфискована взрывчатка, оружие и боеприпасы.
Задержанные действовали в Харькове, находящемся недалеко от границы с Россией, а также в Житомире в центральной части страны.
Прикрываясь наймом персонала в частную охранную службу, им удалось добиться привлечения других людей, рассказали в Службе безопасности Украины.
Источник в правоохранительных органах агентству AFP рассказал, что оба мужчины - бывшие военные с боевым опытом, они вербовали главным образом русских, ранее совершивших насильственные преступления.
Украина и Запад опасаются, что Россия, разместившая у границы с Украиной тысячи военнослужащих, готовится к новому вторжению в Украину и пытается дестабилизировать ситуацию в стране.