Чт, 27.01.2022
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Валт Аболс, председатель правления Детской больницы

ВИДЕО ⟩ Овечкин обменял у юного фаната шайбу на шоколадку

Александр Овечкин ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обменялся "подарками" с юным болельщиком перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (1:4).

Александр Овечкин подъехал к бортику и перебросил шайбу болельщику через оградительное стекло. В ответ оттуда ему прилетел шоколадный батончик. Капитан "Вашингтона" сразу же отдал угощение кому-то из сотрудников клуба на скамейку запасных.

Правда, такой подарок не помог Овечкину набрать очки в игре, а его "Вашингтон" уступил со счётом 1:4. В текущем сезоне Овечкин провёл 44 встречи и набрал 58 (29+29) очков.


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