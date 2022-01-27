ВИДЕО ⟩ Овечкин обменял у юного фаната шайбу на шоколадку

Александр Овечкин подъехал к бортику и перебросил шайбу болельщику через оградительное стекло. В ответ оттуда ему прилетел шоколадный батончик. Капитан "Вашингтона" сразу же отдал угощение кому-то из сотрудников клуба на скамейку запасных.