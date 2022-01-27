ВИДЕО ⟩ Овечкин обменял у юного фаната шайбу на шоколадку
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обменялся "подарками" с юным болельщиком перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (1:4).
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обменялся "подарками" с юным болельщиком перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (1:4).
Александр Овечкин подъехал к бортику и перебросил шайбу болельщику через оградительное стекло. В ответ оттуда ему прилетел шоколадный батончик. Капитан "Вашингтона" сразу же отдал угощение кому-то из сотрудников клуба на скамейку запасных.
need to see the sign that got ovi to make this trade pic.twitter.com/pNWB8kxCVO— Washington Capitals (@Capitals) January 27, 2022
Правда, такой подарок не помог Овечкину набрать очки в игре, а его "Вашингтон" уступил со счётом 1:4. В текущем сезоне Овечкин провёл 44 встречи и набрал 58 (29+29) очков.