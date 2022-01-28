Профессор RSU: вирус решил взять дело в свои руки и ввести коррекции

"Мы видим это и в странах, где омикрон-штамм был раньше, что из-за очень сильной, стремительной заболеваемости, в том числе из-за карантина, институции вынуждены прекратить свою деятельность именно потому, что почти большинство людей заболели и не способны работать", – пояснил Бригис.

Он также признал, что актуальность деление режимов оказания услуг на "зеленые" и "красные" частично уменьшается. "С другой стороны, я подумал, что, если у всех этот "красный" режим, то есть возможность одновременно быть вместе у больших толп людей. Если люди вместе, и хотя у одного из них есть вирус омикрона, то с очень большой вероятностью инфицируются массы людей", - пояснил ученый RSU.

Стратегическая задача в здравоохранении прямо сейчас - не предотвратить инфекцию, так как это практически невозможно, а добиться, чтобы в течение нескольких дней половина всех людей не инфицировалась и не заболела, потому что это создает разрушение во многих сферах жизни.

"Именно поэтому сейчас, когда кривая заболеваемости идет наверх, есть основание сохранять "красный" и "зеленый" режимы", - отметил профессор.

По его словам, смягчить ограничения можно будет тогда, когда кривая заболеваемости пойдет вниз. Когда это могло бы произойти, прогнозировать еще тяжело, сказал Бригис.