Фото ⟩ Дом за 1,5 миллиона долларов и свой автопарк: как живут хоккеист Малкин и телеведущая Кастерова

Анна Кастерова рассказывает: "В Питтсбурге в основном всё время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Евгений - звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь дома".

В двухэтажном доме есть мансарда, кухня с барной стойкой, кабинет, столовая, домашний кинотеатр, много спален и несколько санузлов. Есть также отдельная комната, которая оборудована под многочисленные награды хоккеиста.

У Малкина также есть апартаменты в Майами и в Москве. Но из-за длинного сезона в НХЛ он там бывает редко.

Для езды Евгений выбрал Porsche, версия 911 Turbo S. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а до 200 км/ч - за 9,9 секунды.

Такая машина стоит около 136 000 евро.

В 2012 году компания Volvo Car Russia подарила Малкину седан бизнес-класса Volvo S80 в эксклюзивной версии Inscription. Ещё у Евгения есть "Мерседес" и "Кадиллак".

История любви

Анна Кастерова несколько лет работала на спортивном телевидении, во время одного из эфиров Евгений Малкин заметил девушку. Он достал номер телефона Анны и написал ей сообщение: "Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба".

Роман начался с дружеских сообщений, но вскоре между ними возникли романтические отношения.

На первую годовщину Малкин сделал девушке необычный сюрприз. Ей позвонили и попросили спуститься на первый этаж подъезда, где её ждал настоящий тигр с плакатом "Нам один год". Тигр был выбран не случайно. Кастерова увлекается астрологией, а Женя родился в год Тигра. Девушка ласково называет хоккеиста тигром. В организации сюрприза помогал Эдгард Запашный.

Анна переехала в США, а в 2016 году у пары родился сын Никита.

"Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребёнка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться ещё лучше. Наша семья - мой тыл, взаимопомощь. Очень благодарю жену за всё, что она для нас с сыном делает", - рассказал Евгений.

Мальчик уже начал учиться играть в хоккей. Однако Анна заявила:

"Как любящие и поддерживающие родители мы дадим ему самому выбирать. Как Никита захочет, пусть так и будет. Конечно, я грежу о хорошем образовании, так как это важно. Ещё мы живем на две страны, мне бы хотелось, чтобы он говорил и на английском, и на русском, а также владел грамматикой. Я уже с ним занимаюсь, и для своего возраста он многое знает. Мечтаю ли я, чтобы он пошёл по стопам папы? Трудно сказать. Сколько знаю династий, не припомню, чтобы дети когда-то переплюнули своих успешных родителей. Тем более спортсмена с мировым именем, как Малкин. Не хотелось бы, чтобы Никита был в тени своего отца, ощущал давление. Конечно, в жизни бывает всякое. Это реально, но точно непросто".

Пара расписалась в Нью-Йорке. Об этом рассказала сама Анна: "Да, мы действительно зарегистрировали наши отношения с Евгением. Решили расписаться в Америке, а свадьбу сыграть позже".