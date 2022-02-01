Остановлено незаконное повышение зарплат председателю и вице-мэрам Цесисской думы

Как сообщили в отделе общественных отношений VARAM, министерство получило информацию, что председатель Цесисской краевой думы 20 декабря 2021 года издал распоряжение, которым заместителям председателя думы - Айнару Штейну и Атису Эглиньшу-Эглитису - установил новую зарплату. В свою очередь заместитель председателя думы в тот же день издал распоряжение, которым установил зарплату председателя думы.

Упомянутые распоряжения были изданы, основываясь на правилах муниципальной думы "Правила оплаты труда председателя думы, заместителей председателя и депутатов". Министерство констатировало, что зарплаты председателя думы и заместителей в них не установлены корректно, а установлены допустимые границы амплитуды, кроме того, они были установлены, основываясь не на распоряжении думы, а на распоряжениях соответсnвенных должностных лиц.

VARAM указывает, что по закону зарплату председателя думы, его заместителей, работников местной муниципальной администрации, руководителей других муниципальных учреждений и других муниципальных чиновников и работников может устанавливать только дума. Принимая во внимание вышеупомянутое, VARAM попросило Цесисскую краевую думу отменить распоряжения должностных лиц и внести соответственные поправки, внесенные думой в документы об оплате труда.

Позднее - 27 января - уже депутаты на заседании думы решили, что с этого года зарплата мэра Цесисской краевой думы составит 3809 евро, а у заместителя - 3280 евро.