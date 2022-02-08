Вт, 8.02.2022
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Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

LTV: В декабре было выдано рекордное количество больничных

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В декабре было выдано рекордное количество оплаченных государством больничных листов - почти 72 000, из которых более 11 000 были с диагнозом Covid-19, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

LTV со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) информирует, что в декабре число выданных больничных было на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представитель VSAA Ивета Дайне указала LTV, что причину, по которой выдавались больничные, назвать сложно.

"Ну, тяжело сказать - или же это мамочки, оставшиеся дома с детьми, или какие-то другие причины. Нужно отметить, что если говорить именно о заболевании ковидом, то мы видим пять случаев, когда период заболевания длился весь год", - прояснила представитель VSAA.

В то же время отмечается, что в январе данные будут еще более драматичными, принимая во внимание большое распространение омикрона, особенно в школах.


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