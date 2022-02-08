LTV: В декабре было выдано рекордное количество больничных

LTV со ссылкой на данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) информирует, что в декабре число выданных больничных было на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Представитель VSAA Ивета Дайне указала LTV, что причину, по которой выдавались больничные, назвать сложно.

"Ну, тяжело сказать - или же это мамочки, оставшиеся дома с детьми, или какие-то другие причины. Нужно отметить, что если говорить именно о заболевании ковидом, то мы видим пять случаев, когда период заболевания длился весь год", - прояснила представитель VSAA.