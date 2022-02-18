От Covid-19 умер актер Борис Невзоров

Более подробно о случившемся не сообщается.

Невзоров с 2005 года служил в Малом театре. До этого он входил в труппы Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени Станиславского.

В 2011 году он стал народным артистом России.

Среди наиболее известных работ актера: сериалы "Марш турецкого" и "Каменская", фильмы "Дурак", "Майор", "Фартовый" и "Маршал революции".