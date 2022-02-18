От Covid-19 умер актер Борис Невзоров
Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти народного артиста России Бориса Невзорова. Он скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти называется Covid-19.
Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти народного артиста России Бориса Невзорова. Он скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти называется Covid-19.
Более подробно о случившемся не сообщается.
Невзоров с 2005 года служил в Малом театре. До этого он входил в труппы Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени Станиславского.
В 2011 году он стал народным артистом России.
Среди наиболее известных работ актера: сериалы "Марш турецкого" и "Каменская", фильмы "Дурак", "Майор", "Фартовый" и "Маршал революции".
Одной из последних киноработ Бориса Невзорова стал сериал "Последний министр".