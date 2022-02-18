Пт, 18.02.2022
Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт! Александра Трусова, российская фигуристка
Александра Трусова, российская фигуристка

От Covid-19 умер актер Борис Невзоров

ФОТО: Кадр из фильма

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила о смерти народного артиста России Бориса Невзорова. Он скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти называется Covid-19.

Более подробно о случившемся не сообщается.

Невзоров с 2005 года служил в Малом театре. До этого он входил в труппы Московского Нового драматического театра, Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени Станиславского.

В 2011 году он стал народным артистом России.

Среди наиболее известных работ актера: сериалы "Марш турецкого" и "Каменская", фильмы "Дурак", "Майор", "Фартовый" и "Маршал революции".

Одной из последних киноработ Бориса Невзорова стал сериал "Последний министр".


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back