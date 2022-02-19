Сб, 19.02.2022
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Александра Трусова, российская фигуристка

Продлевается срок полномочий председателя правления CSDD Андриса Лукстиньша

ФОТО: LETA

До утверждения нового руководителя продлевается срок полномочий председателя правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Андриса Лукстиньша, сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Лукстиньш руководит Дирекцией безопасности дорожного движения с момента ее создания в 1997 году.

Малмейстерс сообщил, что на должность председателя правления CSDD будет объявлен открытый конкурс.

17 февраля истек срок полномочий председателя правления CSDD Лукстиньша. В ближайшее время CSDD объявит процедуру закупки для выбора компании по отбору персонала, которая проведет открытый конкурс по отбору кандидатов на должность председателя правления.

До избрания советом CSDD председателя правления в установленном нормативными актами порядке совет продлил полномочия действующего председателя правления.

В состав правления компании также входят Мартиньш Криевиньш и Айвар Аксенокс.

CSDD была зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 38,662 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 48,36 млн евро, а прибыль - 1,93 млн евро.

CSDD - государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует в Латвии транспортные средства, выдает водительские права, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Держателем долей капитала дирекции является Министерство транспорта.


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