Продлевается срок полномочий председателя правления CSDD Андриса Лукстиньша

Лукстиньш руководит Дирекцией безопасности дорожного движения с момента ее создания в 1997 году.

Малмейстерс сообщил, что на должность председателя правления CSDD будет объявлен открытый конкурс.

17 февраля истек срок полномочий председателя правления CSDD Лукстиньша. В ближайшее время CSDD объявит процедуру закупки для выбора компании по отбору персонала, которая проведет открытый конкурс по отбору кандидатов на должность председателя правления.

До избрания советом CSDD председателя правления в установленном нормативными актами порядке совет продлил полномочия действующего председателя правления.

В состав правления компании также входят Мартиньш Криевиньш и Айвар Аксенокс.

CSDD была зарегистрирована в 1997 году, ее основной капитал составляет 38,662 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 48,36 млн евро, а прибыль - 1,93 млн евро.