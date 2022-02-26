Почти две тысячи российских деятелей культуры потребовали немедленно остановить войну с Украиной

Обращение опубликовано на сайте Spectate.

"Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации - выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное "НЕТ ВОЙНЕ!". Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров", - цитирует текст обращения "Медуза".

В письме говорится о том, что 24 февраля Россия "начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины", которое влечет за собой "огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции".

В тексте указано, что война не имеет смысла, а любое принуждение к миру абсурдно. "Спецоперация" проходила под предлогом, который был сконструирован представителями российской власти. Деятели культуры выступают против того, чтобы эта война велась от их имени.

Авторы письма назвали его "недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной".