Вс, 27.02.2022
Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр. Надо полагать, что такой урок истории необходим России Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Швеция ломает традицию: государство направит вооружение Украине

Магдалена Андерссон ФОТО: Pontus Lundahl/TT/EPA/Scanpix

Швеция в воскресенье сообщила, что сломает свою традицию не слать оружие в вовлеченные в активный военный конфликт странам и направит Украине военную экипировку, в том числе противотанковые устройства.

Решение направить Украине 135 000 продовольственных пакетов, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 одноразовых противотанковых устройств было принято впервые после вторжения СССР в Финляндию в 1939 году, когда Швеция направила оружие вовлеченной в вооруженный конфликт стороне, сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз (ЕС) закроет свое воздушное пространство для российских самолетов, будет финансировать поставки оружия Украине, запретит кремлевские пропагандистские каналы "Russia Today" и "Спутник", а также введет новые санкции для Белоруссии.

Она сообщила, что "ЕС впервые будет финансировать закупку оружия и другой экипировки и поставку его государству, на которое совершено нападение".

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