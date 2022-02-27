Швеция ломает традицию: государство направит вооружение Украине

Решение направить Украине 135 000 продовольственных пакетов, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 одноразовых противотанковых устройств было принято впервые после вторжения СССР в Финляндию в 1939 году, когда Швеция направила оружие вовлеченной в вооруженный конфликт стороне, сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Напомним, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз (ЕС) закроет свое воздушное пространство для российских самолетов, будет финансировать поставки оружия Украине, запретит кремлевские пропагандистские каналы "Russia Today" и "Спутник", а также введет новые санкции для Белоруссии.