Пабрикс: психологически Украина победила в этой войне

По его словам, президент России Владимир Путин пытался сделать все возможное, чтобы разделить, запугать и удержать другие страны от помощи Украине и ужесточения санкций против России. Именно в этом заключается и цель путинской угрозы возможного применения ядерного оружия.

Пабрикс заявил, что угроза ядерной войны не может запугать страны, обладающие собственным ядерным оружием, потому что Россия не единственная. "Насколько Россия, российская элита и сам Путин осознают опасность игры со спичками около пороховой бочки, надеюсь, понятно и самим россиянам - российскому обществу и тем, кто окружает Путина", - сказал он.

Говоря о возможном дальнейшем развитии военного конфликта и способах, которыми Путин мог бы положить конец агрессии в Украине, Пабрикс заявил, что Западу нужна не капитуляция Путина, а вывод российских войск из Украины.

"На самом деле Россия не может выиграть эту войну, учитывая огромную поддержку со стороны всех свободных стран мира", - считает Пабрикс.

По его мнению, российское руководство теперь вынуждено как можно скорее придумать, на каких условиях достичь мира, и эти условия, вероятно, "не будут основываться на идеях, высказанных Путиным в самом начале".